ИА «Ореанда-Новости». Экс-президент Украины Пётр Порошенко, бывший премьер страны Юлия Тимошенко и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что политики хотят напомнить власти о «красных линиях» перед саммитом в «нормандском формате». Речь идёт о требованиях украинцев. В частности, о политическом устройстве Украины, европейскому курсу страны и крымскому вопросу.



Кроме того, лидеры украинских партий призвали не допустить «никаких политических действий» на территории Донбасса, в частности проведения там выборов, а также прекращения судебных процессов против России.