ИА «Ореанда-Новости» Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах. В первом туре, согласно данным ЦИК, Порошенко занял второе место после шоумена Владимира Зеленского. Второй тур состоится 21 апреля.

В интервью для радио «Новое время» Порошенко заявил, что твёрдо верит в свою победу, а также умеет признавать прошлые ошибки. По словам главы государства, он умеет меняться, а за время его правления Украина стала сильнее. Следующие пять лет Порошенко собирается, в случае своей победы, повышать благосостояние украинских граждан.