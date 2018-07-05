ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петр Порошенко, президент Украины, во всеуслышание заявил, что князь Владимир сначала крестил Украину, а уже после Русь. Таким образом православная церковь на Украине стала «матерью» для российской. Его слова опубликовали СМИ, а после прокомментировали в украинской православной церкви (УПЦ).

По словам Порошенко, Владимир крестил Украину в 988 году (1030 лет назад), тогда и появилась Украинская православная церковь, которая и стала прародительницей (со слов чиновника: «матерью») для российского православия. А на Украине есть мать-церковь – Константинополь.

Президент Украины уверен, что это было именно так, а не наоборот. Это он заявил в интервью сербскому телеканалу РТС, когда рассказывал о том, что в этом году в стране будут отмечать 1030-летие Крещения Украины. Этот праздник, по словам Порошенко, выпадает на дату 28 июля.

При этом глава страны считает, что именно Россия мешает Украине иметь свою независимую православную церковь.

Слова президента в самой Украинской православной церкви восприняли с удивлением. Со слов настоятеля киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрита Алипия, услышав слова Порошенко, князь Владимир, наверное, был в шоке.

– Князь думал, что собирает земли русские, а тут, что ни земля, то Украина, – написал архимандрит Алипий в своём Facebook. При этом настоятель напомнил, что крестили всю Русь и праздник называется «Крещение всей Руси».

Также он подчеркнул, что если президент настаивает на точности, то князь Владимир крестил первыми киевлян и новогородцев – это были два края русской земли. А дальше земли крестили другие миссионеры.

Напомним, 28 июля отмечается праздник крещения Руси, когда равноапостольный князь Владимир крестил Русь. В этом году 1030-летие с этой даты. На Украине этот праздник называют немного иначе – крещение Киевской Руси-Украины.



