14.07.2019, 15:47
После парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже начались беспорядки
ИА «Ореанда-Новости» После военного парада в честь Дня взятия Бастилии на улицах Парижа начались беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что протестующие скандируют лозунги «жёлтых жилетов», сносят ограждения, в ответ на это полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх основных представителей движения, в том числе идеолога «жёлтых жилетов» Эрика Друэ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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