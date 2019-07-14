ИА «Ореанда-Новости» После военного парада в честь Дня взятия Бастилии на улицах Парижа начались беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что протестующие скандируют лозунги «жёлтых жилетов», сносят ограждения, в ответ на это полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх основных представителей движения, в том числе идеолога «жёлтых жилетов» Эрика Друэ.