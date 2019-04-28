ИА «Ореанда-Новости». Эксперты предупреждают, что беспрецедентный кризис с производством свинины в Китае повлияет на весь мир. Также высказываются прогнозы, что африканская чума свиней вызовет повсеместный рост цен на мясо.

Экономист по сырьевым товарам Арлан Судерман отмечает, что за почти 40 лет анализа товарных рынков он никогда не был свидетелем столь бурного события в отрасли, как заражение, распространяющееся на свинофермах Китая. Экономист предупреждает производителей о последствиях африканской чумы свиней. Эта проблема, по его словам, не просто недооценена. Она повлечёт реструктуризацию всей сельскохозяйственной отрасли Китая и вызовет мировой рост цен на мясную продукцию.

По словам Судермана, большинство представителей отрасли реагируют с недоверием на его прогнозы. Ситуация, скорее всего, серьёзно ухудшится, прежде чем можно будет говорить о каком-то разрешении кризиса.

В Китае, который выращивает половину свиней в мире, последствия африканской чумы приведут к гибели и уничтожению миллионов свиней, росту цен на свинину и отразится в итоге на мировых рынках зерна, мяса и финансов, а также на китайской экономике. Последние прогнозы указывают на потерю поголовья свиней в этом году, эквивалентную годовому предложению Европейского Союза.