ИА «Ореанда-Новости». Китайский посол в США ответил на слухи о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

Посол КНР в США Цуй Тянькай отреагировал на сообщения о том, что новый коронавирус может быть биологическим оружием. По мнению дипломата, все эти слухи являются абсолютным бредом.

В эфире телеканала CBS посол рассказал, что существует множество спекуляций, слухов и теорий заговора, которые строятся вокруг коронавируса. Однако всё это бредни.

Цуй Тянькай подчеркнул, что пока учёные не могут установить точное происхождение нового типа вируса. Однако они склоняются к тому, что причиной стали какие-либо животные.

Полос признал, что реакция на первые сообщения о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.