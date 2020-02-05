Российский дипломат сообщил, что сейчас в Польше остаётся около ста памятников воинов освободителей, находящихся не на местах воинских захоронений. В 1997 году, отмечает Андреев, на территории Польши их было 561.По данным от специалистов, в ходе военных операций по освобождению Польши погибли шестьсот тысяч солдат Советской армии. Специалисты также утверждают, что фашисты убили около 700 тысяч военнопленных из СССР.