05.02.2020, 10:33
Посол рассказал о сносе в Польше сотен советских памятников
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Андреев, работающий в Польше послом России, рассказал РИА Новости об уничтожении за последние 20 лет в Польше сотен советских памятников.
Российский дипломат сообщил, что сейчас в Польше остаётся около ста памятников воинов освободителей, находящихся не на местах воинских захоронений. В 1997 году, отмечает Андреев, на территории Польши их было 561.
По данным от специалистов, в ходе военных операций по освобождению Польши погибли шестьсот тысяч солдат Советской армии. Специалисты также утверждают, что фашисты убили около 700 тысяч военнопленных из СССР.
Российский дипломат сообщил, что сейчас в Польше остаётся около ста памятников воинов освободителей, находящихся не на местах воинских захоронений. В 1997 году, отмечает Андреев, на территории Польши их было 561.
По данным от специалистов, в ходе военных операций по освобождению Польши погибли шестьсот тысяч солдат Советской армии. Специалисты также утверждают, что фашисты убили около 700 тысяч военнопленных из СССР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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