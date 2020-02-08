ИА «Ореанда-Новости» . Евгений Лукьянов, российский посол в Латвии, пообещал помочь представителям средств массовой информации, которые подверглись травле. Об этом сообщает сайт Sputnik Латвия.

Некоторое время назад банка и финансовые организации Латвии стали массово отказывать журналистам, которые сотрудничают с российскими изданиями, в обслуживании без законных оснований, а также закрывать и блокировать их счета.

Лукьянов заявил, что посольство всеми силами постарается помочь журналистам и напомнит организациям Латвии о нормах международного права и договорах, которые они подписали. Посол также отметил, что происходящее похоже на «охоту на ведьм». Журналисты не единственные, кто в ней пострадал, ведь бизнес потерял из-за сложившейся ситуации около 10 миллиардов евро.