ИА «Ореанда-Новости». Андрей Дещица прокомментировал новость о задержании в Польше националиста Игоря Мазура.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

Игорь Мазур задержан по требованию Кремля. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Посол Украины в Польше заявил, что украинская сторона будет добиваться освобождения националиста. Он также добавил, что посольство Украины поддерживает связь с семьёй задержанного и сообщает подробности его дела.

Кроме того, несколько десятков украинцев вышли на акцию протеста. Они пришли к зданию польского посольства в Киеве, где требуют освобождения Мазура и поддерживают его. Возле здания также стоят бойцы Национальной гвардии, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

В начале этого года Россия получила доказательства, которые подтвердили причастность Мазура к бандформированиям. Также подтвердилось его участие в боях на Северном Кавказе на стороне боевиков.