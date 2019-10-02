ИА «Ореанда-Новости». Российский посол Андрей Денисов в Пекине рассказал о популярном стереотипе о россиянах.

Китайцы называют россиян «чжандоу миньдзу», что переводится как «воинственная нация». Этот популярный стереотип имеет широкое распространение по стране и носит довольно негативный оттенок.

Такое мнение китайцев объяснимо историей. России постоянно приходилось вступать в конфликты. Причём страна всегда оборонялась от внешней угрозы. Возможно, массовому распространению стереотипа помогли СМИ с Запада, часто обвиняющие Россию Федерацию в попытках начать Третью мировую войну.



Однако выражение «боевая нация» в отношении российского населения иногда употребляется в позитивном значении. Например, когда китайцы хотят назвать россиян смелыми, решительными и с несгибаемой силой духа.