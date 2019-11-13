13.11.2019, 15:35
Постановщик фильма "Нефть" задумал снять картину о 1970 годах
ИА «Ореанда-Новости».Режиссёр Пол Томас Андерсон займётся в скором времени съемками фильма, события в котором происходят в 1970 годы. Для съемок этой ленты режиссёр отправится в долину Сан-Фернандо. Здесь он ранее снимал фильмы "Ночь в стиле буги" и "Любовь, сбивающая с ног".
Сюжет и название кинематографического проекта пока не разглашаются. Известно лишь, что главным героем в этом фильме будет ученик старших классов, который становится восходящей звездой телевидения и кино.
Также было заявлено о том, что сценарий к этому проекту напишет сам режиссёр. Сейчас Андерсон и его помощники ищут актёров для этого фильма, съемки которого должны начаться в феврале 2020 года.
Сюжет и название кинематографического проекта пока не разглашаются. Известно лишь, что главным героем в этом фильме будет ученик старших классов, который становится восходящей звездой телевидения и кино.
Также было заявлено о том, что сценарий к этому проекту напишет сам режиссёр. Сейчас Андерсон и его помощники ищут актёров для этого фильма, съемки которого должны начаться в феврале 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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