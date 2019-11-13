Здесь он ранее снимал фильмы "Ночь в стиле буги" и "Любовь, сбивающая с ног".Сюжет и название кинематографического проекта пока не разглашаются. Известно лишь, что главным героем в этом фильме будет ученик старших классов, который становится восходящей звездой телевидения и кино.Также было заявлено о том, что сценарий к этому проекту напишет сам режиссёр. Сейчас Андерсон и его помощники ищут актёров для этого фильма, съемки которого должны начаться в феврале 2020 года.