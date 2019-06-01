ИА «Ореанда-Новости». Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня. Это следует из постановления правительства от 18 апреля 2018 года. Согласно документу, с этого дня дизельное топливо, прямогонный и товарный бензин, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития.

Под запрет также попали бурый, каменный и ретортный уголь, окатыши, брикеты, кокс и другие виды топлива. Кроме того, ограничения коснулись масел и других продуктов высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы, нефтяного вазелина, парафина и прочих минеральных восков, битумных смесей.

Москва ввела ограничения на поставки топлива в качестве ответа на очередное расширение Украиной санкций против России. Так, 10 апреля киевские власти запретили к ввозу: банки для консервирования, стеклянные бутылки и емкости для напитков и продуктов, а также формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в железнодорожной автоматике.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого новое руководство взяло курс на евроинтеграцию страны и вступление в НАТО. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Россия последовательно отрицает эти обвинения, называя их неприемлемыми.