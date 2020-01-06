06.01.2020, 16:26
Постпреды НАТО планируют встретиться в Брюсселе
ИА «Ореанда-Новости». В штаб-квартире НАТО, расположенного в Брюсселе, в понедельник должны собраться постпреды североатлантического совета. Об этом извещают на официальном сайте альянса.
Заседание постпредов организации назначено на 17:00 по московскому времени.
Накануне в публикации австрийской газеты Standard было сказано, что Иенсом Столтернбергом, работающим на должности генсека НАТО, в понедельник было созвано срочное заседание по причине обострения ситуация в Ираке.
В НАТО все главные политические решения принимаются Североатлантическим советом. Заседания совета проводятся на уровне стран, входящих в НАТО, и правительств или на уровне руководителей иностранных дел или обороны, а также на уровне постоянных представителей.
Заседание постпредов организации назначено на 17:00 по московскому времени.
Накануне в публикации австрийской газеты Standard было сказано, что Иенсом Столтернбергом, работающим на должности генсека НАТО, в понедельник было созвано срочное заседание по причине обострения ситуация в Ираке.
В НАТО все главные политические решения принимаются Североатлантическим советом. Заседания совета проводятся на уровне стран, входящих в НАТО, и правительств или на уровне руководителей иностранных дел или обороны, а также на уровне постоянных представителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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