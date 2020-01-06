ИА «Ореанда-Новости». В штаб-квартире НАТО, расположенного в Брюсселе, в понедельник должны собраться постпреды североатлантического совета. Об этом извещают на официальном сайте альянса. 

Заседание постпредов организации назначено на 17:00 по московскому времени. 

Накануне в публикации австрийской газеты Standard  было сказано, что Иенсом Столтернбергом, работающим на должности генсека НАТО, в понедельник было созвано срочное заседание по причине обострения ситуация в Ираке. 

В НАТО все главные политические решения принимаются Североатлантическим советом. Заседания совета проводятся на уровне стран, входящих в НАТО, и правительств или на уровне руководителей иностранных дел или обороны, а также на уровне постоянных представителей.