Заседание постпредов организации назначено на 17:00 по московскому времени.В НАТО все главные политические решения принимаются Североатлантическим советом. Заседания совета проводятся на уровне стран, входящих в НАТО, и правительств или на уровне руководителей иностранных дел или обороны, а также на уровне постоянных представителей.