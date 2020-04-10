10.04.2020, 09:20
Появилась информация о сроках восстановления российской экономики
ИА «Ореанда-Новости». Экономика РФ должна восстановиться от последствий кризиса, который спровоцирован коронавирусом и низкой стоимостью нефти, не ранее середины 2021 года. Так считают специалисты консалтинговой компании McKinsey & Company, сообщает РБК.
Сценарий с восстановлением за год экономики РФ до уровня конца прошлого года является базовым. Такой сценарий возможен, если у РФ получится стабилизировать ситуацию с распространением инфекции коронавируса до конца второго квартала, а уже с середины года случится восстановительный рост. При данном сценарии произойдёт сокращение ВВП на 3,8 процента.
Если распространение инфекции коронавируса не получится преодолеть, российская экономика сократится на десять процентов, а экономика мира окажется в продолжительной рецессии.
Сценарий с восстановлением за год экономики РФ до уровня конца прошлого года является базовым. Такой сценарий возможен, если у РФ получится стабилизировать ситуацию с распространением инфекции коронавируса до конца второго квартала, а уже с середины года случится восстановительный рост. При данном сценарии произойдёт сокращение ВВП на 3,8 процента.
Если распространение инфекции коронавируса не получится преодолеть, российская экономика сократится на десять процентов, а экономика мира окажется в продолжительной рецессии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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