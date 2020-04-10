Так считают специалисты консалтинговой компании McKinsey & Company, сообщает РБК.Сценарий с восстановлением за год экономики РФ до уровня конца прошлого года является базовым. Такой сценарий возможен, если у РФ получится стабилизировать ситуацию с распространением инфекции коронавируса до конца второго квартала, а уже с середины года случится восстановительный рост. При данном сценарии произойдёт сокращение ВВП на 3,8 процента.Если распространение инфекции коронавируса не получится преодолеть, российская экономика сократится на десять процентов, а экономика мира окажется в продолжительной рецессии.