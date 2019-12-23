За присоединение к НАТО выступает более половины украинцев. Об этом говорят результаты опроса, который проводился украинским Центром прикладных исследований.18 процентов из числа отвечавших сказали, что выступают за внеблоковый статус Украины. 9 процентов опрошенных заявили, что поддерживают создание военного союза Украины с РФ и остальными государствами СНГ.Кроме того, 23 процента высказались о других вариантах, в числе которых присутствует создание военного союза с США.Жители западного региона Украины наиболее активно выступают за вступление страны в НАТО - 69 процентов.