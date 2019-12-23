23.12.2019, 17:39
Появилась информация о том, что думают украинцы о присоединении к НАТО
ИА "Ореанда-Новости" За присоединение к НАТО выступает более половины украинцев. Об этом говорят результаты опроса, который проводился украинским Центром прикладных исследований.
Андреем Каракуцем, руководителем Центра, заявлено, что 50,3 процента из числа опрошенных сказали, что, для обеспечения надлежащего уровня защиты для страны, необходимо стать членом НАТО.
18 процентов из числа отвечавших сказали, что выступают за внеблоковый статус Украины. 9 процентов опрошенных заявили, что поддерживают создание военного союза Украины с РФ и остальными государствами СНГ.
Кроме того, 23 процента высказались о других вариантах, в числе которых присутствует создание военного союза с США.
Жители западного региона Украины наиболее активно выступают за вступление страны в НАТО - 69 процентов.
Андреем Каракуцем, руководителем Центра, заявлено, что 50,3 процента из числа опрошенных сказали, что, для обеспечения надлежащего уровня защиты для страны, необходимо стать членом НАТО.
18 процентов из числа отвечавших сказали, что выступают за внеблоковый статус Украины. 9 процентов опрошенных заявили, что поддерживают создание военного союза Украины с РФ и остальными государствами СНГ.
Кроме того, 23 процента высказались о других вариантах, в числе которых присутствует создание военного союза с США.
Жители западного региона Украины наиболее активно выступают за вступление страны в НАТО - 69 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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