ИА «Ореанда-Новости». На YouTube появилось видео инцидента между военными США и РФ, снятого в Сирии. В описании к видеоролику указаны данные о том, что события произошли возле районе города Камышлы, который располагается в северо-восточной части Сирии. Ролик отснят пассажиром автомобиля, который встретил по пути следования колонну с российской бронетехникой (среди военных машин были БТР и "Тигр"). А перед русской колонной следовал аналогичный отряд боевых машин из США.

В ролике видно, как "Тигр" попытался обогнать броневик американцев. Но военные США блокируют проезд и вынуждают “Тигр” съехать с дороги. После обе машины останавливаются для того, чтобы разобраться. На этом видео обрывается.