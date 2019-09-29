29.09.2019, 17:03
Премьер-министр Израиля попробует сформировать единое правительство
ИА «Ореанда-Новости» Недавно Нетаньяху обвинили в коррупции, однако политический деятель всё отрицает. Тем не менее, заявление отразилось на предвыборной компании премьер-министра. Поэтому он не смог заполучить большинство голосов за прошедшие шесть месяцев.
Во главе с ним партия Ликуд заняла в парламенте 32 места, а их противники Центристско бело-голубая партия, получила 33 места.
Так как ни один из лидеров партий не смог заполучить весомое преимущество, президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство для разделения власти между партией сине-белых и Ликудом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии