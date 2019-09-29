ИА «Ореанда-Новости» Недавно Нетаньяху обвинили в коррупции, однако политический деятель всё отрицает.





Во главе с ним партия Ликуд заняла в парламенте 32 места, а их противники Центристско бело-голубая партия, получила 33 места.





Так как ни один из лидеров партий не смог заполучить весомое преимущество, президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство для разделения власти между партией сине-белых и Ликудом.