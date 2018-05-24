ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этот четверг президент России Владимир Путин принял своего французского коллегу в Санкт Петербурге. Мероприятие будет проводится во дворце, точно так же, как и год тому назад. Правда теперь вместо Версальского беседа двух лидеров будет происходить в Константиновском. Примечателен тот факт, что Французский президент приехал через несколько дней после визита Ангелы Меркель. Видно, желая стать новым штурвалом политики ЕС, Макрон старается не отставать от своего шустрого немецкого коллеги.

Другая причина такого визита, это нарастающее экономическое и политическое давление со стороны Штатов. До многих стран ЕС стало доходить, что дальнейшие уступки США в Иранском вопросе просто не приемлемы. Подобное мнение не разделяют разве что уж совсем маленькие Европейские квазигосударства, не имеющие большого политического веса. Поэтому демонстративный визит в Россию должен показать серьезность намерений Европы идти до конца.

Впрочем, Макрону надо в первую очередь подумать о том, как избежать подколов со стороны Российского коллеги о самостоятельной политике Франции. А ведь именно сейчас она проходит серьезное испытание, которая покажет есть ли у французского народа чувство гордости. А проявить самостоятельность Французам как никогда надо. Если в случае антироссийских санкций экономика Пятой Республики теряла не так уж много, то сдача позиций по Иранской сделки может не только обернуться серьезным репутационным ударом, но и принести стране огромные убытки.

К счастью, вероятность того, что в этот раз Франция проявит жесткость, заметно выше. У предыдущего президента Франции не было никаких амбиций, а полный позор с поставкой «Мистралей» он с легкостью проглотил. Макрон же кажется более решительным и амбициозным политиком, у которого есть амбиции и цели в жизни. Это видно из его попыток взять первенство в управлении Европы, отстранив немецкого кайзера от штурвала Европейского корабля. Хоть его и нельзя назвать беспрекословным лидером Французского народа, он как никто другой способен поднять свою страну с колен и дать отпор противникам Франции в виде США.