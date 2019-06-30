ИА «Ореанда-Новости». Эмманюэль Макрон рассказывает, что получил личное приглашение от Путина приехать на празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Макрон предложение с радостью принял и обещал приехать в Москву в 2020 году.

Ранее приглашение от Путина получил лидер Америки, президент Дональд Трамп. О решении правителя ничего не сообщается, однако Юрий Ушаков, помощник президента России, утверждает, что Трамп был рад услышать об этом предложении и в целом отреагировал только позитивно.