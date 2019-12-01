01.12.2019, 13:27
Президент Франции заступился перед НАТО за РФ
ИА «Ореанда-Новости» По сообщению немецкой газеты Bild, перед юбилейном саммитом НАТО, которое будет посвящено тому, что альянсу исполняется 70 лет, президентом Франции Эммануэлем Макроном было сказано, что не Россия и не Китай являются главными противниками НАТО, а международный терроризм.
По мнению газеты, президент Франции хочет более тесного сотрудничества с РФ. Французский лидер недавно сказал, что не верит в то, что Россия является врагом. Он заявил также о желании выстроить новую архитектуру европейской безопасности.
По мнению представителя Фрайбургского университета Йорна Леонарда, французский лидер недоволен новым мировым порядком. По словам историка, Макрон ищет для Франции новые внешнеполитические альтернативы и пытается понять роль своей страны в меняющихся внешнеполитических условиях.
Однако в издании также высказали мнение, что это заявление Макрон сделал на фоне гибели в Мали в ходе антитеррористической операции 13 французов.
По мнению газеты, президент Франции хочет более тесного сотрудничества с РФ. Французский лидер недавно сказал, что не верит в то, что Россия является врагом. Он заявил также о желании выстроить новую архитектуру европейской безопасности.
По мнению представителя Фрайбургского университета Йорна Леонарда, французский лидер недоволен новым мировым порядком. По словам историка, Макрон ищет для Франции новые внешнеполитические альтернативы и пытается понять роль своей страны в меняющихся внешнеполитических условиях.
Однако в издании также высказали мнение, что это заявление Макрон сделал на фоне гибели в Мали в ходе антитеррористической операции 13 французов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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