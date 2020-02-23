ИА «Ореанда-Новости». Иранский лидер Роухани сравнил коронавирус с американскими санкциями.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил на встрече с министром по европейским и иностранным делам Австрии, что коронавирус схож с американскими санкциями. Иранский лидер считает, что санкции и COVID-19 похожи тем, что вызывают больше ужаса, чем приносят реальный вред.

Также Роухани отметил, что считает реализацию американским санкций террористическим актом. Он надеется на то, что ЕС смогут выполнить свой гуманитарный долг в этом направлении.

На данный момент количество заражённых коронавирусом COVID-19 в Иране составляет 43. 8 из них скончались.



