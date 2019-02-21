ИА «Ореанда-Новости» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба государственного лидера. Назарбаев ранее раскритиковал правительство за отсутствие положительной динамики в экономике и неумение министров работать с гражданами страны, на фоне этого президент заявил, что кабмин должен уйти в отставку.

Согласно указу президента, Мамин Аскар Узакпаевич назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан. В указе также сказано, что члены правительства будут исполнять свои обязанности, пока не будет утверждён новый состав правительства. До этого момента на посту премьер-министра был Бакытжан Сагинтаев, а Мамин являлся его первым заместителем.

Назарбаев обвинил кабинет в неисполнении их обязанностей, так как в экономике не наблюдается положительных изменений, а доходы населения не растут. Он также подчеркнул, что правительство не смогло справиться с проведением экономических реформ.

По словам главы государства, он неоднократно ставил в приоритет доходы и качество жизни граждан Казахстана и требовал от правительства и муниципальной власти исполнения этих требований.

​Президент отметил, что правительство совместно с Нацбанком не смогло простимулировать реальный качественный рост экономики. Кроме того, глава государства отметил, что средства, выделяемые кабинету, тратятся не по назначению, из-за этого рост ВВП, как и прежде обеспечивается за счёт сырьевых ресурсов. Назарбаев подчеркнул, что министры не способны проводить качественную работу с населением страны, выслушивать его и разъяснять народу аспекты проводимой государством политики.

Ранее, в начале месяца Назарбаев заявил, что досрочных выборов президента в Казахстане не будет. В конце 2018 года президенту уже приходилось опровергать слухи о том, что в ведётся подготовка к досрочным президентским выборам. На декабрь 2020 года намечены выборы президента Казахстана.