01.04.2020, 10:52
Президент Литвы попросил не верить "бравадам" Лукашенко о коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». Гитанас Науседа, работающий в Литве на должности президента страны, сказал, что нельзя верить официальной версии белорусского руководства о распространении инфекции коронавируса в республике, рассказывает Baltic News Service (BNS).
По словам литовского государственного деятеля, ситуация с коронавирусом в Белоруссии значительно хуже. Он считает, что лидером Белоруссии оценивается ситуация с некой бравадой. Также Науседа сказал, что Литве известно об определённых очагах заражения на территории Белоруссии.
По словам литовского государственного деятеля, ситуация с коронавирусом в Белоруссии значительно хуже. Он считает, что лидером Белоруссии оценивается ситуация с некой бравадой. Также Науседа сказал, что Литве известно об определённых очагах заражения на территории Белоруссии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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