ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ранее Георге Иванов уже сообщал о том, что он, как президент, против изменения названия страны. Теперь же он официально отказался подписывать бумаги об изменении названия.



Он просто не подписал тот законопроект, который ему принесли. Информацию об этом опубликовали на сайте главы Македонии.

Когда чиновнику принесли документ, ранее утверждённый парламентом, он его не подписал. Он объясняет это 75-й статьёй Конституции своей страны. При этом он заявил, что поступает согласно конституции и его действия не противоречат ей, его заявление также опубликовали на сайте главы государства, вместе с сообщением об отказе.

Напомним, речь идёт о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Он пояснил это несколькими причинами. Он считает, что такой шаг грозит национальной безопасности – уникальности македонского языка, нации и в целом македонской системе существования. Также Иванов считает, что это противоречит закону.

Также он отметил, что в уголовном кодексе страны есть статья 308, которая в случае создания условий, которые приведут к подчинённости или зависимости Македонии от другого государства, грозит наказанием до пяти лет лишения свободы.



Напомним, за то, чтобы страна изменила название, выступает Греция. Там считают, что вместе с этим названием, Македония эксплуатирует память о Древней Македонии, к которой она отношения не имеет, так как появилась в 1991 году после распада Югославии.

Также название "Македония" совпадает с провинцией в Греции, что создаёт условия к некоторым территориальным претензиям. Греция заблокировала в связи с этим вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.



В случае отказа президента подписывать проект, одобренный парламентом, он возвращается на доработку и повторное рассмотрение. Если депутаты одобрят его вновь – президент будет обязан подписать его.

Однако Георге Иванов заявил, что в этом случае он потребует от парламента совершить импичмент (обвинение и отстранение) в свой адрес.

