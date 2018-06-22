ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 20 июня российским лидером Владимиром Путиным был подписан указ о переводе посла России Виктора Коронелли из Аргентины в Мексику. Теперь на эту должность назначен бывший заместитель руководителя департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов. С поста посла России в Мексике был снят Эдуард Малаян.

Напомним, что в феврале аргентинские средства массовой информации распространили информацию о том, что в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе было найдено около 400 килограммов кокаина. В полиции об этом узнали от Виктора Коронелли. Позже журналисты сообщили, что в то время, пока сотрудники правоохранительных органов проводили операции по пресечению канала наркопоставок, кокаин заменили мукой.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, сотрудники правоохранительных органов обеих стран – России и Аргентины – позже провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок. В одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе была обнаружена партия запретных веществ, которая готовилась к отправлению. По предварительной версии, наркотики принадлежали одному из работников состава учреждения, у которого к тому времени завершилась командировка.

По словам посла Коронелли, который сообщил в МИД РФ об обнаруженном чемодане с наркотиками, Абянов, которого арестовали после скандала о «кокаиновом деле», пытался скрыть чемодан внутри школьно-жилого комплекса. На тот момент Абянов занимал должность завхоза посольства России в Аргентине.

По словам самого же Абянова, содержимое чемодана было упаковано как дипломатическая почта и отправлялся с 2012 года с помощью военно-транспортной авиации через Уругвай в Москву.

На территории России в рамках «кокаинового дела» были арестованы Калмыков, Худжамов и Али Абянов. По предварительной версии, организатором поставок запретных веществ являлся Андрей Ковальчук, которого арестовали в Германии.