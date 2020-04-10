10.04.2020, 14:04
Президент России анонсировал новые переговоры по нефти
ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным, президентом России, сделано заявление о том, что будут проведены новые переговоры по нефти, темой которых станет стабилизация сырьевого рынка, сообщает "Лента.ру".
По словам российского лидера, после вчерашней беседы с американским президентом Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии необходимы новые контакты, рассказывает ТАСС.
Переговоры руководителей стран, которые являются лидерами в сфере производства нефти, прошли накануне, девятого апреля, на фоне заседания в формате ОПЕК+.
По словам российского лидера, после вчерашней беседы с американским президентом Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии необходимы новые контакты, рассказывает ТАСС.
Переговоры руководителей стран, которые являются лидерами в сфере производства нефти, прошли накануне, девятого апреля, на фоне заседания в формате ОПЕК+.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии