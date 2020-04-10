По словам российского лидера, после вчерашней беседы с американским президентом Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии необходимы новые контакты, рассказывает ТАСС.Переговоры руководителей стран, которые являются лидерами в сфере производства нефти, прошли накануне, девятого апреля, на фоне заседания в формате ОПЕК+.