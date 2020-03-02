ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, работающий в России на должности президента страны, поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачёва с днём рождения. Телеграмма с поздравлениями Михаила Горбачёва размещена на портале Кремля. 

2 марта Михаилу Горбачёву исполнилось 89 лет. Владимир Путин заявил, что Михаила Горбачёва по праву считают авторитетным и опытным политиком и государственным деятелем, человеком, который сыграл значимую роль в мировой и отечественной истории. 

В телеграмме президента РФ говорится о важности того, что Михаил Горбачёв и сегодня уделяет внимание общественной работе, много трудится и занимается воплощением в жизнь востребованных гуманитарных проектов. 

Путин пожелал второго марта Горбачёву успехов и здоровья.