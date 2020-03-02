02.03.2020, 10:23
Президент России поздравил с днём рождения Горбачёва
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, работающий в России на должности президента страны, поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачёва с днём рождения. Телеграмма с поздравлениями Михаила Горбачёва размещена на портале Кремля.
2 марта Михаилу Горбачёву исполнилось 89 лет. Владимир Путин заявил, что Михаила Горбачёва по праву считают авторитетным и опытным политиком и государственным деятелем, человеком, который сыграл значимую роль в мировой и отечественной истории.
В телеграмме президента РФ говорится о важности того, что Михаил Горбачёв и сегодня уделяет внимание общественной работе, много трудится и занимается воплощением в жизнь востребованных гуманитарных проектов.
Путин пожелал второго марта Горбачёву успехов и здоровья.
2 марта Михаилу Горбачёву исполнилось 89 лет. Владимир Путин заявил, что Михаила Горбачёва по праву считают авторитетным и опытным политиком и государственным деятелем, человеком, который сыграл значимую роль в мировой и отечественной истории.
В телеграмме президента РФ говорится о важности того, что Михаил Горбачёв и сегодня уделяет внимание общественной работе, много трудится и занимается воплощением в жизнь востребованных гуманитарных проектов.
Путин пожелал второго марта Горбачёву успехов и здоровья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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