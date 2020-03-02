2 марта Михаилу Горбачёву исполнилось 89 лет. Владимир Путин заявил, что Михаила Горбачёва по праву считают авторитетным и опытным политиком и государственным деятелем, человеком, который сыграл значимую роль в мировой и отечественной истории.В телеграмме президента РФ говорится о важности того, чтоПутин пожелал второго марта Горбачёву успехов и здоровья.