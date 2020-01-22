22.01.2020, 13:53
Президент России заявил, что запрещает тянуть время при реализации его предложений
ИА «Ореанда-Новости». Президентом РФ Владимиром Путиным сказано о том, что нельзя растягивать время при реализации предложений, сделанных им в послании Федеральному собранию. Слова Владимира Путина приводит 22 января ТАСС.
Российским лидером заявлено о необходимости в течение нескольких месяцев разработать нормативные акты, касающиеся материнского капитала.
15 января глава Российского государства рассказал о конституционных поправках. В частности, речь шла о том, чтобы закрепить над международным правом приоритет основного закона. Тогда же Владимиром Путиным было объявлено о том, что в рамках маткапитала начнутся выплаты при появлении на свет первого ребёнка.
Российским лидером заявлено о необходимости в течение нескольких месяцев разработать нормативные акты, касающиеся материнского капитала.
15 января глава Российского государства рассказал о конституционных поправках. В частности, речь шла о том, чтобы закрепить над международным правом приоритет основного закона. Тогда же Владимиром Путиным было объявлено о том, что в рамках маткапитала начнутся выплаты при появлении на свет первого ребёнка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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