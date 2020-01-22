ИА «Ореанда-Новости». Президентом РФ Владимиром Путиным сказано о том, что нельзя растягивать время при реализации предложений, сделанных им в послании Федеральному собранию. Слова Владимира Путина приводит 22 января ТАСС. 

Российским лидером заявлено о необходимости в течение нескольких месяцев разработать нормативные акты, касающиеся материнского капитала. 

15 января глава Российского государства рассказал о конституционных поправках. В частности, речь шла о том, чтобы закрепить над международным правом приоритет основного закона. Тогда же Владимиром Путиным было объявлено о том, что в рамках маткапитала начнутся выплаты при появлении на свет первого ребёнка.