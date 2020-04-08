ИА «Ореанда-Новости». Александр Вучич, работающий в Сербии на должности президента страны, заявил в Instagram, что его сын инфицирован коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Президент Сербии заявил, что его сын Данило, когда узнал о заражении коронавирусом, сказал, что не собирается сдаваться.



Лидер Сербии уведомил о том, что его сын в настоящий момент находится в инфекционной больнице.

Вучич заявил, что любит сына, и сказал, что верит в то, что он выйдет победителем из этой ситуации.