ИА «Ореанда-Новости» Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что разговор в "нормандском формате" по Донбассу даёт возможность добиться необходимого результата - "окончания войны на Украине". Об этом в кулуарах саммита "нормандской четвёрки" он заявил представителям канала "Россия 1". 

Журналистами программы "Москва. Кремль. Путин" был задан украинскому президенту вопрос о том, как прошла его встреча с главой РФ. Зеленский ответил, что на первой личной встречи поднимались очень важные вопросы. 

Владимир Зеленский также сказал, что на встречах подобного формата появляется возможность положить конец военному противостоянию на Украине.