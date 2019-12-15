Об этом в кулуарах саммита "нормандской четвёрки" он заявил представителям канала "Россия 1".Журналистами программы "Москва. Кремль. Путин" был задан украинскому президенту вопрос о том, как прошла его встреча с главой РФ. Зеленский ответил, что на первой личной встречи поднимались очень важные вопросы.Владимир Зеленский также сказал, что на встречах подобного формата появляется возможность положить конец военному противостоянию на Украине.