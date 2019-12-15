15.12.2019, 15:32
Президент Украины сказал, что поставил перед собой цель добиться конца войны
ИА «Ореанда-Новости» Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что разговор в "нормандском формате" по Донбассу даёт возможность добиться необходимого результата - "окончания войны на Украине". Об этом в кулуарах саммита "нормандской четвёрки" он заявил представителям канала "Россия 1".
Журналистами программы "Москва. Кремль. Путин" был задан украинскому президенту вопрос о том, как прошла его встреча с главой РФ. Зеленский ответил, что на первой личной встречи поднимались очень важные вопросы.
Владимир Зеленский также сказал, что на встречах подобного формата появляется возможность положить конец военному противостоянию на Украине.
Журналистами программы "Москва. Кремль. Путин" был задан украинскому президенту вопрос о том, как прошла его встреча с главой РФ. Зеленский ответил, что на первой личной встречи поднимались очень важные вопросы.
Владимир Зеленский также сказал, что на встречах подобного формата появляется возможность положить конец военному противостоянию на Украине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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