Накануне греческим чиновником было заявлено представителям СМИ о том, что Хафтар во время разговора с Кириакосом Мицотакисом, занимающим пост премьер-министра Греции, заявил о контрпродуктивности вмешательства других государств в дела Ливии. В данном случае, по словам греческого чиновника, Хафтар говорил как о политическом, так и о военном вмешательстве других стран.Эрдоган заявил, что, поскольку Греция не была приглашена в Германию на конференцию по Ливии, она беспокоится. По заявлению Эрдогана, Саррадж признан миром, а Хафтар не имеет легитимности. Глава Турции также сказал, что в переговорах греческих властей с Хафтаром нет никакой ценности.