В сообщении заявлено, что из-за напряженной ситуации, которая сейчас складывается вокруг Ирана, лидеры двух стран высказались о том, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. Также главами двух стран было в разговоре договорено восстановить СВПД по ядерной программе Ирана.Сообщается также, что лидеры РФ и Франции поднимали темы Сирии и конфликта на востоке Украины. Кроме того, Макрон и Путин договорились об урегулировании конфликта в Ливии.