ИА «Ореанда-Новости». Сохранение иранской ядерной сделки стало одной из основных тем разговора российского президента Владимира Путин его коллеги из Франции Эммануэля Макрона. О разговоре Путина и Мокрона сообщается в пресс-службе Кремля. 

В сообщении заявлено, что из-за напряженной ситуации, которая сейчас складывается вокруг Ирана, лидеры двух стран высказались о том, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. Также главами двух стран было в разговоре договорено восстановить СВПД по ядерной программе Ирана. 

Сообщается также, что лидеры РФ и Франции поднимали темы Сирии и конфликта на востоке Украины. Кроме того, Макрон и Путин договорились об урегулировании конфликта в Ливии.