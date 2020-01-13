13.01.2020, 12:18
Президенты РФ и Франции выступили за сохранение ядерной сделки с Тегераном
ИА «Ореанда-Новости». Сохранение иранской ядерной сделки стало одной из основных тем разговора российского президента Владимира Путин его коллеги из Франции Эммануэля Макрона. О разговоре Путина и Мокрона сообщается в пресс-службе Кремля.
В сообщении заявлено, что из-за напряженной ситуации, которая сейчас складывается вокруг Ирана, лидеры двух стран высказались о том, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. Также главами двух стран было в разговоре договорено восстановить СВПД по ядерной программе Ирана.
Сообщается также, что лидеры РФ и Франции поднимали темы Сирии и конфликта на востоке Украины. Кроме того, Макрон и Путин договорились об урегулировании конфликта в Ливии.
В сообщении заявлено, что из-за напряженной ситуации, которая сейчас складывается вокруг Ирана, лидеры двух стран высказались о том, что всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. Также главами двух стран было в разговоре договорено восстановить СВПД по ядерной программе Ирана.
Сообщается также, что лидеры РФ и Франции поднимали темы Сирии и конфликта на востоке Украины. Кроме того, Макрон и Путин договорились об урегулировании конфликта в Ливии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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