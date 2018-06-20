Президенты России и Португалии поговорили о дружбе и футболе
Большое участие в создании тёплой и дружественной атмосферы, по мнению президента России, принимают и болельщики. Владимир Путин отметил, что речь не только о российских поклонниках футбола и волонтёрах, а также и о гостях нашей страны, которые прибыли на чемпионат мира и распределились по разным городам, в которых проходят матчи. И несмотря на то, что некоторым болельщикам приходится испытывать горечь разочарования от проигрыша их сборной, президент России уверен, что это никак не влияет на праздничную атмосферу в стране.
Российский лидер отметил, что на сегодняшний день он очень доволен тем, кто проходит турнир и выразил благодарность спортсменам, тренерам, болельщикам и всем, кто так или иначе принимал участие в подготовке к чемпионату мира по футболу и продолжает следить за порядком.
Помимо Кубка мира, Владимир Путин затронул также тему о двусторонних отношениях. Он напоминал, что в 2017 году между двумя странами был отмечен значительный рост товарооборота – 37%.
В свою очередь, португальский лидер Марселу Ребелу де Соуза поздравил Россию с организацией чемпионата мира. Он отметил, что за этим грандиозным событием с огромным интересом и страстью наблюдает весь мир. Он рассказал, как за день до этого спустился в московский метрополитен и встретился там с огромным количеством российских болельщиков, которые шумно и во весь голос праздновали победу России над Египтом.
По словам президента Португалии, в случае столкновения двух стран в 1/8, их дружба может пошатнуться. В ответ на это заявление российский лидер заверил де Соуза, что спортивное соревнование не может никак повлиять на отношения двух стран, ведь Россия в любом случае готова радоваться как за свои победы, так и за победы соперников.
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