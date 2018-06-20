ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Лидеры двух стран – России и Португалии – обсудили чемпионат мира по футболу 2018. По словам Владимира Путина, сборная Португалии является одной из лучших команд на Кубке мира. Он отметил, что среди россиян большое количество болельщиков португальской сборной. Также российский лидер добавил, что, несмотря на то, что местная власть болеет за наших футболистов, как организаторы этого турнира, они создали одинаковые условия для игроков каждой страны, так как всех считают друзьями.

Большое участие в создании тёплой и дружественной атмосферы, по мнению президента России, принимают и болельщики. Владимир Путин отметил, что речь не только о российских поклонниках футбола и волонтёрах, а также и о гостях нашей страны, которые прибыли на чемпионат мира и распределились по разным городам, в которых проходят матчи. И несмотря на то, что некоторым болельщикам приходится испытывать горечь разочарования от проигрыша их сборной, президент России уверен, что это никак не влияет на праздничную атмосферу в стране.

Российский лидер отметил, что на сегодняшний день он очень доволен тем, кто проходит турнир и выразил благодарность спортсменам, тренерам, болельщикам и всем, кто так или иначе принимал участие в подготовке к чемпионату мира по футболу и продолжает следить за порядком.

Помимо Кубка мира, Владимир Путин затронул также тему о двусторонних отношениях. Он напоминал, что в 2017 году между двумя странами был отмечен значительный рост товарооборота – 37%.

В свою очередь, португальский лидер Марселу Ребелу де Соуза поздравил Россию с организацией чемпионата мира. Он отметил, что за этим грандиозным событием с огромным интересом и страстью наблюдает весь мир. Он рассказал, как за день до этого спустился в московский метрополитен и встретился там с огромным количеством российских болельщиков, которые шумно и во весь голос праздновали победу России над Египтом.

По словам президента Португалии, в случае столкновения двух стран в 1/8, их дружба может пошатнуться. В ответ на это заявление российский лидер заверил де Соуза, что спортивное соревнование не может никак повлиять на отношения двух стран, ведь Россия в любом случае готова радоваться как за свои победы, так и за победы соперников.