Дмитрий Песков заявил, что обстоятельные переговоры должны состояться сначала на рабочем уровне. По его словам, если после этих переговоров останутся вопросы, то президенты двух стран могут в Париже затронуть и газовую тему. Песков заявил о сокращении времени, но заверил, что интенсивные контакты на эту тематику продолжаются.Отметим, что в этом году завершаются действующие контракты РФ и Украины, предусматривающие поставку и транзит газа.