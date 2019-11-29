29.11.2019, 14:48
Президенты России и Украины могут поговорить о газовом вопросе на парижской встрече
ИА «Ореанда-Новости» В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина и Владимира Зеленского есть возможность в Париже во время "нормандского саммита" поговорить на газовую тему, если останутся нерешённые вопросы после переговоров на рабочем уровне.
Дмитрий Песков заявил, что обстоятельные переговоры должны состояться сначала на рабочем уровне. По его словам, если после этих переговоров останутся вопросы, то президенты двух стран могут в Париже затронуть и газовую тему. Песков заявил о сокращении времени, но заверил, что интенсивные контакты на эту тематику продолжаются.
Отметим, что в этом году завершаются действующие контракты РФ и Украины, предусматривающие поставку и транзит газа.
Дмитрий Песков заявил, что обстоятельные переговоры должны состояться сначала на рабочем уровне. По его словам, если после этих переговоров останутся вопросы, то президенты двух стран могут в Париже затронуть и газовую тему. Песков заявил о сокращении времени, но заверил, что интенсивные контакты на эту тематику продолжаются.
Отметим, что в этом году завершаются действующие контракты РФ и Украины, предусматривающие поставку и транзит газа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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