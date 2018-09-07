



Центральной темой саммита была ситуация в провинции Идлиб. Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани обсуждали необходимость разоружения террористов и недопущения гуманитарной катастрофы на территории Идлиба.



ИА «Ореанда-Новости» . В столице Исламской Республики Иран состоялась встреча глав стран-гарантов мирного урегулирования сирийского кризиса, по итогам которой было опубликовано совместное заявление лидеров Российской Федерации, Турецкой Республики и Ирана.

Главой Российской Федерации в ходе переговоров было сделано заявление о том, что страны-гаранты мирного урегулирования сирийского кризиса рассчитывают на то, что их призыв к примирению в провинции будет услышан. Российский президент выразил надежду, что представители террористических группировок прекратят сопротивление и сложат оружие.





До того, как встреча лидеров трёх стран состоялась, экспертами отмечалось, что ситуация в провинции Идлиб будет зависеть от результатов переговоров российского, иранского и турецкого президентов. Зона, которая объединяет Идлиб и часть территорий соседних провинций Хама и Латакия, - последняя из четыреёх созданных “тройкой” в прошлом году зон деэскалации, которая до сих пор удерживается боевиками умеренной оппозиции и террористической группировкой “Хайет Тахрир аш-Шам” (запрещена на территории Российской Федерации).





По итогам третьего саммита сторонами была принята декларация, в которой главами трёх государств была подтверждена приверженность сохранению Сирийской Арабской Республикой суверенитета и целостности. Главами стран также обсуждался вопрос продолжения политического урегулирования на территории республики, в том числе создания конституционного комитета. Сторонами была отмечена необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в САР. Лидеры России, Ирана и Турции договорились рассмотреть возможность проведения международной конференции, которая будет посвящена сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам.





Это был третий саммит президентов в формате “тройки”. Первая встреча состоялась осенью 2017 года на территории города Сочи, вторая - весной текущего года в Анкаре.