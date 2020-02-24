ИА «Ореанда-Новости». Свыше 30 человек пострадали при наезде машины на толпу в немецком городе Фолькмарзен, пишут «Известия».



Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента пострадали 10 человек. Местные СМИ пишут, что около трети пострадавших во время наезда получили серьёзные травмы.



Уже известно, что полиция задержала водителя автомобиля. Сейчас устанавливаются его мотивы, на месте аварии работают спасатели.