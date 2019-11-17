ИА «Ореанда-Новости». В Киеве при взрыве в общежитии погибло два человека.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на сообщение полиции столицы на официальной странице в сети Facebook.

Взрыв произошёл в общежитии, которое находится на улице Карла Маркса вечером субботы. На данный момент на месте взрыва работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и следственные группы.

Известно, что в результате инцидента были ранены двое мужчин. От полученных ранений оба скончались. Их личности удалось установить.

По предварительной информации, причиной происшествия стала граната, которая взорвалась в одной из комнат.