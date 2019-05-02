ИА «Ореанда-Новости»   На одной из станций метрополитена в Мехико произошёл взрыв, в результате чего три человека были госпитализированы с ранениями.  Инцидент произошёл в  четверг утром, на станции «Чабакано»  случилось короткое замыкание, повлёкшее за собой сильный взрыв.

Отмечается, что замкнуло контактный рельс, на который упал некий железный предмет. К месту происшествия прибыли медики и спасатели, пострадавшие были доставлены в больницу.