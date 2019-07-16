ИА «Ореанда-Новости». На лондонской премьере фильма «Король лев» молодой отец похвастался первыми успехами сына Арчи.

В кинотеатре Гарри и Меган встретили других знаменитостей – певицу Бейонсе и её супруга, рэпера Jay-Z. Принц поделился со звёздной парой информацией о том, что его наследник начал держать голову и «уже не такой маленький».

Jay-Z , у которого подрастают трое общих детей с Бейонсе дал молодым родителям ценный совет: всегда находить немного времени на себя.

На премьере также присутствовали Элтон Джон (давний друг королевской четы), Фаррел Уильямс и другие знаменитости.