ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева сообщила, что на 43-й сессии комитета ЮНЕСКО, которая проходит в Баку, было принято решение о включении храмов псковской архитектурной школы в Список всемирного наследия международной организации.

Отныне международной защите подлежат десять уникальных храмов в Пскове, которые датируются XII – началом XVII веков, среди которых собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и другие. Данные образцы оказали заметное влияние на развитие архитектуры как в России, так и в других странах.