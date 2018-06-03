ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Белорусский руководитель Александр Лукашенко потребовал от России сделать выбор и решить, какой формат отношений она хочет видеть на границах. Он высказал неодобрения по поводу нахождения российских пограничных войск на российско-белоруской границе. Обо всем этом Белорусский руководитель сообщил, когда посещал пограничную заставу «Дивин» в Кобринском районе Белоруссии. Там же он объявил, что Белоруссия рассматривает возможность приятия «зеркальных мер». Об этом стало известно из белорусского издательства БелТа, которое и рассказала обо всем этом. Если это случится, то белорусские пограничники начнут работать на совместной границе.

Лукашенко объявил, что Россия сама не знает, чего делает и что ей наконец то нужно определиться. Так же он предупредил, что если Россия закроет границу, то и Белоруссия в ответ сделает тоже самое. При этом президент отметил, что границы являются «пережитком прошлого» не дают каких-либо плюсов, способствующих дружеским отношениям между людьми.

Россия уже более года назад создала пограничные зоны в трех раинах на границе с Белоруссией. Российский посол в Белоруссии Александр Суриков заявил, что подобная мера направлена в первую очередь против нелегальных мигрантов из третьих стран. Для Белоруссии и России ничего не изменится. Однако белорусская сторона все равно раскритиковала подобную инициативу.

Напоминаем, что в ФСБ сообщалось ранее, что пограничные войска в большем количестве будут находится между Белоруссией и Россией на время проведения чемпионата мира по футболу. Скорее всего это было сделано в целях установления безопасности, поскольку в попытке заработка существует риск провода персон нон грант в Россию через белорусские границы. Белоруссия назвала это решение политизированным.

Белоруссией еще в 2017 года на пять дней был введен безвизовый режим с жителями 80 стран, в связи с чем в Россию хлынул неконтролируемый поток мигрантов. В эти дни Россия была вынуждена поставить на границе с дружественной Республикой пограничные войска.