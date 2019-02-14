ИА «Ореанда-Новости». Химатака действительно имела место, но на основании расследования можно утверждать, что видео, снятое в госпитале после неё, было инсценировкой. Об этом сообщил Риам Далати, продюсер BBC по сирийскому направлению.

Риам Далати написал, что расследование проводилось почти полгода, и после него он может подтвердить, что все видеосцены в госпитале города Дума были постановкой. Он утверждает, что в больнице на тот момент не было погибших. Видео сфабриковано - «для максимального эффекта», утверждает продюсер BBC.

Химатака действительно произошла 7 апреля минувшего года, без применения зарина. Но Далати пишет, что нужно ещё подтвердить, был ли использован хлор или другое вещество. Этим занимается ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), однако до сих пор никаких подтверждений от неё не получено.

По некоторым данным, жертвами химатаки стали примерно 70 человек. 9 апреля 2018 года российский Центр по примирению враждующих сторон проводил обследование города, но не обнаружил следов использования химоружия. Через две недели ОЗХО направила в эту зону собственных экспертов.

Информацию о применении химоружия в Думе сирийскими войсками (в том числе с использованием хлора, а также нервно-паралитического агента) распространяли некоторые общественные организации, в их числе сирийская добровольческая организация «Белые каски», деятели которой и сняли видеоролик.

Риам Далати также указывает, что «Россия и, как минимум, одна страна НАТО были в курсе того, что произошло в госпитале. Были отправлены документы. Но никто не знал, что в действительности произошло внутри, кроме тех, кто манипулировал там. Вот почему Россия сконцентрировала усилия исключительно на дискредитировании сцены в госпитале, но никогда не приближалась к этому месту и ограничила доступ к нему сразу же после захвата Думы».

Продюсер BBC написал, что захватившие город боевики запугали врачей - хотя тот, кто появился в видеоролике, доктор Абу Бакр Ханан, был «перебежчиком, как-то связанным с радикальной группировкой “Джейш аль-Ислам”». «В видео говорилось, что врачей не хватает, но вместо принятия мер по спасению людей шли съёмки», отмечает Риам Далати.

14 апреля 2018 года в ответ на «предположительное» применение химоружия Великобритания, Франция и США нанесли по Сирии удары крылатыми ракетами (хотя СБ ООН не санкционировал эти действия). Минобороны РФ располагает информацией о том, что сирийские ПВО сбили 71 крылатую ракету из 103.