ИА «Ореанда-Новости» . Американский суд приговорил Харви Вайнштейна к лишению свободы за принуждение к сексуальным действиям, надругательство и изнасилование. Как сообщает издание «РИА Новости», обвиняемый продюсер появился в зале суда в наручниках и инвалидном кресле, поскольку недавно перенёс операцию на сердце.

На суде, который прошёл в Нью-Йорке, обвинение просило для подсудимого максимальный срок наказания в 29 лет тюрьмы. Защитники Вайнштейна просили не более 5 лет тюремного заключения, ссылаясь на то, что «он может не дожить до конца и такого небольшого срока».

Напомним, чтоПосле скандала он был уволен из своей организации.