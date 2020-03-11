11.03.2020, 19:42
Продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения
ИА «Ореанда-Новости». Американский суд приговорил Харви Вайнштейна к лишению свободы за принуждение к сексуальным действиям, надругательство и изнасилование. Как сообщает издание «РИА Новости», обвиняемый продюсер появился в зале суда в наручниках и инвалидном кресле, поскольку недавно перенёс операцию на сердце.
На суде, который прошёл в Нью-Йорке, обвинение просило для подсудимого максимальный срок наказания в 29 лет тюрьмы. Защитники Вайнштейна просили не более 5 лет тюремного заключения, ссылаясь на то, что «он может не дожить до конца и такого небольшого срока».Напомним, что скандал с участием Харви Вайнштейна разгорелся в США после того, как многие известные актрисы (Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд и другие) обвинил продюсера в домогательствах. После скандала он был уволен из своей организации. В феврале текущего года суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в принуждении к сексу его ассистентки Мириам Халей, а также в изнасиловании Джессики Манн.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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