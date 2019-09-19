Несмотря на то, что состав существенно изменился и ряды пополнили новички, боевой дух спортсменов не ослабевает. Эксперты уже начинают ставить прогнозы на следующий хоккейный сезон. Одно совершенно ясно: встречи двух команд обещают быть интересными и захватывающими для зрителей.

Учитывая историю игр, многие ставят на победу Омских Ястребов. Тем более, в команде травмированы лишь два защитника, которых тренер и не планировал выпускать на лёд.