19.09.2019, 17:20
Прогноз и ставка на матч Омские Ястребы – Реактор 19.09.2019
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты отмечают, что в матчах этих двух команд был поставлен так называемый «рекорд результативности».
Несмотря на то, что состав существенно изменился и ряды пополнили новички, боевой дух спортсменов не ослабевает. Эксперты уже начинают ставить прогнозы на следующий хоккейный сезон. Одно совершенно ясно: встречи двух команд обещают быть интересными и захватывающими для зрителей.
Учитывая историю игр, многие ставят на победу Омских Ястребов. Тем более, в команде травмированы лишь два защитника, которых тренер и не планировал выпускать на лёд.
Источник: «Ореанда-Новости»
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