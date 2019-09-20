Генпрокуратура не признает невиновности актёра и считает вину доказанной, но требует пересмотреть приговор в "ввиду его чрезмерной суровости"Этот приговор всколыхнул общественность, так как на многочисленных видео видно, что актёр стоял в стороне и не сопротивлялся полиции.Суд отклонил многочисленные видео доказательства и не стал их рассматривать.