20.09.2019, 09:58
Прокуратура будет просить об отмене реального срока Павлу Устинову
ИА «Ореанда-Новости» Генпрокуратура России решила подать апелляцию по нашумевшему делу актёра Павла Устинова, который проходит фигурантом по "Москвоскому делу".
Генпрокуратура не признает невиновности актёра и считает вину доказанной, но требует пересмотреть приговор в "ввиду его чрезмерной суровости"
Нопомним что актёр Павел Устинов, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, за участие в несанкционированном митинге и причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов. Этот приговор всколыхнул общественность, так как на многочисленных видео видно, что актёр стоял в стороне и не сопротивлялся полиции.
Суд отклонил многочисленные видео доказательства и не стал их рассматривать.
Генпрокуратура не признает невиновности актёра и считает вину доказанной, но требует пересмотреть приговор в "ввиду его чрезмерной суровости"
Нопомним что актёр Павел Устинов, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, за участие в несанкционированном митинге и причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов. Этот приговор всколыхнул общественность, так как на многочисленных видео видно, что актёр стоял в стороне и не сопротивлялся полиции.
Суд отклонил многочисленные видео доказательства и не стал их рассматривать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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