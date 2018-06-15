ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Последнее заявление Дональда Трампа, связанное с Украиной, Россией и Крымом не стала подтверждать или опровергать его пресс-секретарь в Белом доме. Сара Сандерс не стала это комментировать вовсе, заявив, что не говорит о том, что не слышала лично. Об этом её пытались спросить журналисты иностранного издания BuzzFeed.

Дело в том, что Трамп во время саммита «группы семи» в своих словах использовал выражение, что Крым российский, объяснил он это сам тем, что его жители разговаривают на русском языке. Сара Сандерс во время брифинга ответила, что не знает ничего о таком высказывании президента.

Об этом изначально написал BuzzFeed, но ссылался на свой анонимный источник. Сама же пресс-секретарь главы штатов заявила, что не располагает информацией об этой фразе, и она при личных разговорах, где Трамп мог бы сказать такое участникам саммита, не присутствовала.

BuzzFeed утверждал, что Дональд Трамп, когда шло обсуждение внешнеполитических вопросов, поднимал разговор о Крыме. Позже на ужине он удивлялся, почему остальные участники «большой семёрки» поддерживают Украину. Более того, он назвал это государство «самой коррумпированной». При этом издание уточнило, что не имеет понятия, можно ли расценить эти высказывание, как изменение во внешней политике государства, либо они прозвучали просто как шутка.

Когда на саммите «семи» у Трампа интересовались, следует ли признать полуостров частью России, он выразился, что это было бы уместно спросить у прежнего президента, Барака Обамы, при котором Украина потеряла эту часть. Он отметил, что именно этот американский президент позволил случиться тому, чтобы Россия потратила так много денег на Крым. С его слов, сам бы он не позволил так «вложиться» России, и поступал бы совсем иначе, чем Обама. Но как именно, он не уточнял.



