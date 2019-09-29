ИА «Ореанда-Новости» В Екатеринбурге уже поместили соответствующую аппаратуру. Далее планируется технологическое оснащение сетей главных региональных операторов. Специалисты поставят устройство для фильтрации трафика.





Стоит отметить, что для тестового варианта берут сети с использованной связью, которые затрагивают интернет-пользователей.





Кроме того, проводятся испытания механизма Bypass. Он будет выступать в роли запасного канала трафика в случае перебоев или поломки оборудования. На проект выделили субсидии в объёме 16 миллиардов рублей, 3 миллиарда направили на блокировку запрещенных страниц в глобальной сети.





Закон о суверенно интернете начнёт действовать с ноября 2020 года.