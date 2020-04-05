05.04.2020, 23:20
Пушков дал оценку заявлению шведского министра о "русских троллях"
ИА «Ореанда-Новости». Сенатор из России Алексей Пушков сравнил в Twitter слова Андерса Игемана, шведского министра, с обвинительными высказываниями Хиллари Клинтон в адрес РФ, заявлено в материале РИА Новости.
Пушков заявил, что А. Игеман, работающий в Швеции на должности министра энергетики и цифрового развития, назвал себя "жертвой русских троллей". Сенатором из России было заявлено, что на самом деле на министра совершили атаку шведские юзеры, которые не были согласны с его позицией.
Кроме того, Алексеем Пушковым было сказано, что в 2016 году Хиллари Клинтон также являлась жертвой собственной непопулярности, а не вмешательства со стороны РФ.
Пушков заявил, что А. Игеман, работающий в Швеции на должности министра энергетики и цифрового развития, назвал себя "жертвой русских троллей". Сенатором из России было заявлено, что на самом деле на министра совершили атаку шведские юзеры, которые не были согласны с его позицией.
Кроме того, Алексеем Пушковым было сказано, что в 2016 году Хиллари Клинтон также являлась жертвой собственной непопулярности, а не вмешательства со стороны РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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