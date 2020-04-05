Пушков заявил, что А. Игеман, работающий в Швеции на должности министра энергетики и цифрового развития, назвал себя "жертвой русских троллей". Сенатором из России было заявлено, что на самом деле на министра совершили атаку шведские юзеры, которые не были согласны с его позицией.Кроме того, Алексеем Пушковым было сказано, что в 2016 году Хиллари Клинтон также являлась жертвой собственной непопулярности, а не вмешательства со стороны РФ.