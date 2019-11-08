Кроме того, глава Франции заявил, что после того, как перестал существовать Варшавский договор, РФ считается "первоначальным врагом".Российский сенатор отметил в Twitter, что Макроном вынесен организации "суровый вердикт". По словам Пушкова, в НАТО нет единства вокруг действий Турции. Также он заявил, что президент Франции ясно обозначил, что Россия - это не главная проблема НАТО.