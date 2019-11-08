08.11.2019, 07:11
Пушков отреагировал на заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО
ИА «Ореанда-Новости».Сенатором Алексеем Пушковым было сделано заявление на выступление президента Франции. Недавно Макрон в своей беседе с журналистом The Economist сказал, что внутри НАТО утрачена координация. Кроме того, глава Франции заявил, что после того, как перестал существовать Варшавский договор, РФ считается "первоначальным врагом".
Российский сенатор отметил в Twitter, что Макроном вынесен организации "суровый вердикт". По словам Пушкова, в НАТО нет единства вокруг действий Турции. Также он заявил, что президент Франции ясно обозначил, что Россия - это не главная проблема НАТО.
Российский сенатор отметил в Twitter, что Макроном вынесен организации "суровый вердикт". По словам Пушкова, в НАТО нет единства вокруг действий Турции. Также он заявил, что президент Франции ясно обозначил, что Россия - это не главная проблема НАТО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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