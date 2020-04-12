ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Пушков считает, что гегемония США в мире уходит в прошлое. Он заявил, что пандемия коронавируса подтвердила необходимость США отказаться от ведущей роли.

Пушков отметил, что в Китае считают, что формировать мир по окончании пандемии будут США, КНР и Россия. Однако, по мнению сенатора, элита США не готова к тому, чтобы претендовать на мировую гегемонию.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в смерти американцев из-за коронавируса и безработице в США виноват Китай. Он подчеркнул, что Штаты должны «заставить КНР изменить своё поведение». Также сенатор считает, что Китай должен быть сурово наказан.